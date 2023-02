LA Galaxy, UFFICIALE: il nuovo difensore arriva dal Brasile (Di martedì 28 febbraio 2023) Lucas Calegari, difensore brasiliano classe 2002, è ufficialmente un nuovo calciatore del Los Angeles Galaxy. arriva dal Fluminense in... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Lucas Calegari,brasiliano classe 2002, è ufficialmente uncalciatore del Los Angelesdal Fluminense in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : LA Galaxy, UFFICIALE: il nuovo difensore arriva dal Brasile: Lucas Calegari, difensore brasiliano classe 2002, è uf… - AlphaFenice : THE IMITATION GAME - TRAILER ITALIANO UFFICIALE HD - CF22092013 : RT @CeotechI: Galaxy A14 4G ufficiale in Malesia con SoC Helio G80 #15W #4G #5000mAh #Android13 #DisplayLCD #GalaxyA #GalaxyA14 #GalaxyA144… - gigibeltrame : Samsung Galaxy A14 4G ufficiale: immagini e specifiche, prezzo non ancora #digilosofia - HDblog : Samsung Galaxy A14 4G ufficiale: immagini e specifiche, prezzo non ancora -