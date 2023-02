La focaccia alla cipolla super croccante! (Di martedì 28 febbraio 2023) Le focacce sono super buone e appetitose. Fanno la felicità di tutti quanti, a tavola, soprattutto dei bambini. Questa che ti presentiamo qua sotto si fa con le cipolle, è super croccante e super sottile, una magnificenza che sparirà dalla tavola in un battibaleno. Vediamo come si prepara. Gli ingredienti Ci servono: 100 gr di farina di mais 100 gr di farina doppio zero 500 -550 gr di cipolle affettate finemente olio extravergine d’oliva pepe e sale q.b. La preparazione La prima cosa cui attendere è la pulizia delle cipolle, che poi affettiamo piuttosto fine con una mandolina. Ora le depositiamo in una ciotola e le lasciamo ammollate nell’acqua per circa un’ora. Quando l’ora è passata le scoliamo e le aggiustiamo di sale e pepe, più un giro d’olio. Amalgamiamo ben bene. La mossa seguente è aggiungere le due farine, ... Leggi su donnaup (Di martedì 28 febbraio 2023) Le focacce sonobuone e appetitose. Fanno la felicità di tutti quanti, a tavola, soprattutto dei bambini. Questa che ti presentiamo qua sotto si fa con le cipolle, ècroccante esottile, una magnificenza che sparirà dtavola in un battibaleno. Vediamo come si prepara. Gli ingredienti Ci servono: 100 gr di farina di mais 100 gr di farina doppio zero 500 -550 gr di cipolle affettate finemente olio extravergine d’oliva pepe e sale q.b. La preparazione La prima cosa cui attendere è la pulizia delle cipolle, che poi affettiamo piuttosto fine con una mandolina. Ora le depositiamo in una ciotola e le lasciamo ammollate nell’acqua per circa un’ora. Quando l’ora è passata le scoliamo e le aggiustiamo di sale e pepe, più un giro d’olio. Amalgamiamo ben bene. La mossa seguente è aggiungere le due farine, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hythammo7 : RT @PassioneCirio: Alla focaccia non si può dire di no! Oggi in tavola la deliziosa soluzione di Virginia Familiari - La Gustosa Idea: foca… - identitagolose : Focaccia dolce alla nocciola con crema inglese è il Piatto del 2023 di Roberto Davanzo A cura di Roberto Davanzo - ledicoladelsud : Pif alla scoperta della focaccia barese: su Raitre la puntata di “Caro Marziano” tra i forni della città - AngelinaDeG2860 : @AnnaAnusiaAnia @GiuseppinaScala Giù da noi si usa che il venerdì Santo non si cucina ,si fa solo focaccia o in ca… - GiovanniGattul2 : @PaoloBorg @Mysterytrains @repubblica La farinata, se la conosci la cerchi. Io la preferisco perfino alla focaccia di Recco. Buona domenica. -