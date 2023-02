La duchessa riluttante ha fiuto per gli affari

Leggi su iodonna

Un altro business per Meghan Markle: ladi Sussex sostiene e investe in "Clevr", un marchio califoriano che vende polveri per latte al matcha, chai e caffè, pronti con l'aggiunta di sola acqua. Per la verità non è una novità: lo aveva annunciato nel 2020. Si è trattato del suo primo "affare" dopo il trasferimento da Londra negli Stati Uniti.