'La disperazione non giustifica viaggi', polemiche su Piantedosi e soccorsi (Di martedì 28 febbraio 2023) - Le parole del ministro dell'Interno dopo la strage di migranti in Calabria fanno scoppiare un caso. L'opposizione attacca: 'Disumano'. Vergognosa strumentalizzazione delle mie parole' replica il ...

