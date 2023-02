(Di martedì 28 febbraio 2023) La Russia sta cercando di circondare la piccola città dell'Ucraina dell'est: una sua conquista sarebbe la prima vittoria in molti mesi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... warsteiner_SF : RT @Gianl1974: 1/2 ???? 'La situazione è estremamente tesa': la Russia ha lanciato le unità d'assalto 'Wagner' più preparate su Bakhmut Le… - FatimaCurzio : RT @Gianl1974: 1/2 ???? 'La situazione è estremamente tesa': la Russia ha lanciato le unità d'assalto 'Wagner' più preparate su Bakhmut Le… - nichtweggucker : RT @Gianl1974: 1/2 ???? 'La situazione è estremamente tesa': la Russia ha lanciato le unità d'assalto 'Wagner' più preparate su Bakhmut Le… - Gianl1974 : 1/2 ???? 'La situazione è estremamente tesa': la Russia ha lanciato le unità d'assalto 'Wagner' più preparate su Ba… - gemin_steven98 : RT @ilpost: La difesa di Bakhmut è sempre più complicata -

...un deposito di munizioni vicino a, dove per ammissione dello stesso Zelensky la situazione per le truppe ucraine sta diventando molto difficile. Ma, ben più importante, le forze di...'Attorno ala situazione si fa sempre più difficile. Il nemico distrugge costantemente ... per ottenere un punto d'appoggio e garantire la', ha affermato il leader di Kiev. 'Il numero ...

La difesa di Bakhmut è sempre più complicata Il Post

Zelensky chiede i caccia: "A Bakhmut va male". Janet Yellen a Kiev: in arrivo 8 miliardi Usa - Battaglia ad est, Bakhmut ridotta in macerie - Battaglia ad est, Bakhmut ridotta in macerie RaiNews

Ucraina ultime notizie. Zelensky: «A Bakhmut situazione sempre più complicata» Il Sole 24 ORE

Janet Yellen a sorpresa a Kiev: ha incontrato il presidente Zelensky e il primo ministro Shmyhal - Sanchez: invio di caccia non è opzione ora sul tavolo - Sanchez: invio di caccia non è opzione ora sul tavolo RaiNews

Battaglie per il controllo di Bakhmut. Per Zelensky "Putin sarà eliminato dal suo stesso entourage" - Morto in battaglia un volontario americano di 28 anni - Morto in battaglia un volontario americano di 28 anni RaiNews

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-a20fd0ed-f990-bc9-3798-d65c78e7269 ...La guerra in Ucraina giunge al 370esimo giorno. L'Ucraina ha annunciato ieri una controffensiva in primavera dicendo che "libereremo anche la Crimea" ...