La crescita della vendite di SUV pesa sulle emissioni

(Adnkronos) – Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, auto sempre più grandi rappresentano un problema crescente per l'ambiente, perché producono più emissioni e necessitano di batterie più grandi rispetto alle auto più piccole. L'agenzia con sede a Parigi ha suggerito all'industria automobilistica di ridimensionare i propri veicoli, citando dati che mostrano come i 330 milioni di SUV, abbiano pompato quasi 1 miliardo di tonnellate di anidride carbonica nell'ambiente durante il 2022. Si tratta di una quantità superiore alle emissioni di una nazione come la Germania.

