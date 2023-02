La Chiesa S. Maria della Piazza a Ancona nel nuovo spot 8xmille (Di martedì 28 febbraio 2023) La Chiesa di Santa Maria della Piazza ad Ancona è stata scelta, insieme ad altre opere, come protagonista dello spot della nuova campagna di sensibilizzazione alla firma dell'8xmille alla Chiesa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Ladi Santaadè stata scelta, insieme ad altre opere, come protagonista dellonuova campagna di sensibilizzazione alla firma dell'alla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioMariaITA : H. 16:40 #Rosario - Vespri - Santa Messa Chiesa Parrocchiale Di Santa Maria Assunta - Vazia (Rieti) - Giuseppe_alari : 1° – la Chiesa Ambrosiana e tutti i suoi consacrati 2° – una fede vivificata nello Spirito 3° – un rinnovato coragg… - ohshitgiuls : RT @AngeloSab82: Il momento in cui la bara abbandona la chiesa degli artisti è il momento della consapevolezza. Quello in cui capisci che d… - SoniaSamoggia : RT @GianniRoberto1: Il momento in cui la bara abbandona la chiesa degli artisti è il momento della consapevolezza. Quello in cui capisci ch… - pochohugme : RT @AngeloSab82: Il momento in cui la bara abbandona la chiesa degli artisti è il momento della consapevolezza. Quello in cui capisci che d… -