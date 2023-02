La bomba TikTok sta per scoppiare | anche in Italia

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il governo federale canadese ha annunciato che da domani su tutti i dispositivi elettronici dei dipendenti delle istituzioni canadesi non si potrà più usare il social network cinese. La decisione del Canada segue quella di giovedì scorso della Commissione europea e del Consiglio europeo, che hanno vietato ai rispettivi dipendenti di usare l’applicazionesu smartphone,se personali, dove sono scaricati documenti e materiale legato al lavoro. Il provvedimento entra in vigore dal prossimo 15 marzo. A dicembre scorso il governo federale americano aveva preso una decisione simile per tutto il suo staff. Secondo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, però, sarebbe in atto una “censura”, perché “in una società liberale prima di arrivare a “blocchi” radicali “bisogna riflettere bene”. “Mettere il ...