Kylian Mbappè fa sognare i tifosi del Milan: “Se vengo in Italia è solo per i rossoneri” (VIDEO) (Di martedì 28 febbraio 2023) Kylian Mbappé e la dichiarazione d’amore al Milan che fa sognare i tifosi rossoneri: “Se vengo in Italia è solo per il Milan”. Sta facendo il giro della rete il VIDEO registrato durante la serata del Fifa The Best Award di ieri sera, in cui il giocatore francese del Psg ha risposto in questo modo a un tifoso che gli aveva chiesto di un possibile trasferimento in Italia. Ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023)Mbappé e la dichiarazione d’amore alche fa: “Seinper il”. Sta facendo il giro della rete ilregistrato durante la serata del Fifa The Best Award di ieri sera, in cui il giocatore francese del Psg ha risposto in questo modo a un tifoso che gli aveva chiesto di un possibile trasferimento in. Ecco il. SportFace.

Mbappé e la battuta che fa sognare i tifosi: 'Se vengo in Serie A c'è il Milan' Commenta per primo E' una battuta, lanciata lì in risposta alla domanda di un fan, e come tale la prendiamo. Ma la frase pronunciata da Kylian Mbappé, a margine della cerimonia dei Fifa Awards tenutasi ieri a Parigi, è una di quella che possono far sognare un tifoso per il futuro, anche se nel presente non c'è nulla di concreto.