Kvara, a fine stagione rinnovo fino al 2028 a 2,5 milioni (Gazzetta) (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Napoli ha tutta l’intenzione di trattenere Kvaratskhelia in città. Il georgiano ha stupito tutti e convinto la dirigenza e la proprietà del club: è stato decisamente un acquisto rivelazione. Il Napoli, dunque, si prepara a rinnovargli il contratto. La Gazzetta dello Sport scrive che l’appuntamento è a fine stagione: il prolungamento arriverà fino al 2028 a 2,5 milioni di euro, ovvero il doppio di quanto guadagna al momento Kvara. “Le parti hanno concordato che se ne potrà tranquillamente parlare a bocce ferme, dunque a stagione finita. A quel punto si arriverà probabilmente a un raddoppio dello stesso ingaggio, portandolo a 2,5 milioni, e anche a un prolungamento del contratto fino al ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Napoli ha tutta l’intenzione di tratteneretskhelia in città. Il georgiano ha stupito tutti e convinto la dirigenza e la proprietà del club: è stato decisamente un acquisto rivelazione. Il Napoli, dunque, si prepara a rinnovargli il contratto. Ladello Sport scrive che l’appuntamento è a: il prolungamento arriveràala 2,5di euro, ovvero il doppio di quanto guadagna al momento. “Le parti hanno concordato che se ne potrà tranquillamente parlare a bocce ferme, dunque afinita. A quel punto si arriverà probabilmente a un raddoppio dello stesso ingaggio, portandolo a 2,5, e anche a un prolungamento del contrattoal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Kvara, a fine stagione rinnovo fino al 2028 a 2,5 milioni (Gazzetta) Giuntoli e l’agente del georgiano hanno un o… - dave360creator : @NaHide1010 @wazzaCN Su Osimhen c'è un discorso particolare: può partire, certo, ma a condizioni che favoriscano si… - LovesSymon : Very Hot Take: a fine carriera non sarà un’eresia dire che Kvara starà sui livelli di Del Piero ?? - BlowbackFranz : RT @Mario_Vanni__: @Andrea1994___ Amici napoletani, scusate ma avete un po' rotto il cazzo con sta scaramanzia, state a +18 dalla seconda e… - Mario_Vanni__ : @Andrea1994___ Amici napoletani, scusate ma avete un po' rotto il cazzo con sta scaramanzia, state a +18 dalla seco… -