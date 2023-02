Klopp Inter (La Stampa), è lui la suggestione per il post Inzaghi (Di martedì 28 febbraio 2023) Klopp Inter, il tecnico sarebbe in uscita dal Liverpool: l’Inter valuta il colpo grosso in caso di addio di Inzaghi Stando a quanto riferisce La Stampa, l’alternativa più abbordabile a Inzaghi per la prossima stagione sarebbe rappresentata da Thiago Motta, ma non vanno escluse candidature di un certo livello. Si fanno infatti anche i nomi di De Zerbi e, soprattutto, Jurgen Klopp, ma solo se troveranno conferma le indiscrezioni sull’ingresso di un fondo finanziario americano nell’azionariato dell’Inter nel prossimo mese di giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023), il tecnico sarebbe in uscita dal Liverpool: l’valuta il colpo grosso in caso di addio diStando a quanto riferisce La, l’alternativa più abbordabile aper la prossima stagione sarebbe rappresentata da Thiago Motta, ma non vanno escluse candidature di un certo livello. Si fanno infatti anche i nomi di De Zerbi e, soprattutto, Jurgen, ma solo se troveranno conferma le indiscrezioni sull’ingresso di un fondo finanziario americano nell’azionariato dell’nel prossimo mese di giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

