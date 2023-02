Kim nuovo idolo dei tifosi azzurri

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il Corriere dello Sport elogia il lavoro della squadra di Luciano Spalletti, ecco cosa si legge: "Uno straordinario lavoro di squadra che continua a produrre vittorie e ambizioni in Italia e in Europa. Una catena di montaggio perfetta che coinvolge il centravanti, gli esterni e un centrocampo-diga e culmina nella linea difensiva. Da Osi a Rrahmani, passando per il prof Lobotka, Anguissa e Kim. L’del popolo che a ogni intervento urla il suo nome quattro volte. Poker d’assi".

Il Corriere dello Sport ha elogiato il lavoro del Napoli e tutti i calciatori azzurri: "Uno straordinario lavoro di squadra che continua a produrre vittorie e ambizioni in Italia e in Europa. Una cate ...E' il Napoli del collettivo, in cui poi spicca anche qualche singolo. Ma è il gruppo la forza del Napoli, da Meret e Kim a Osimhen e Kvara ...