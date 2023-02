Kenny Omega | “Mi sento come se stessi sprecando il mio tempo in AEW”

(Di martedì 28 febbraio 2023)è un AEW Original,gli altri quattro vicepresidenti esecutivi, insieme agli Young Bucks (Matt e Nick Jackson) e Cody Rhodes, che,sappiamo, ha lasciato la All Elite per tornare in WWE nel 2022. Nonostante il forte legame con la federazione di Jacksonville, il contratto diè in scadenza ed il rinnovo non appare vicino, e in più le voci su un possibile passaggio in WWE non accennano a fermarsi. Parlando con Renee Paquette a The Sessions, è stato chiesto ase volesse commentare le sopracitate voci: “A volte, la prima cosa che ti viene in mente mente è probabilmente quella che si prova davvero. La prima cosa che mi è venuta in mente non era un titolo, né un qualche tipo di riconoscimento.che in ...

Per il titolo èsonoanche in programma alcuni cameo divertenti tra cui il wrestler professionista della AEWe l'attore Rahul Kohli sotto forma di Trooper Cards . Di seguito una panoramica ...Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che l'icona dell'All Elite Wrestling(vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondo dell'AEW) e l'attore Rahul Kohli (apparso in celebri serie Netflix tra cui iZombie, Midnight Mass, The Hunting of Bly Manor) appariranno ...Guarda i trailer qui sotto: HQ HQ Testi correlati 0 Like a Dragon: Ishin! Conferma chee Rahul Kohli appariranno nel gioco NEWS. Scritto da Alex Hopley 27 Gennaio 2023 alle 10:57 L'attore ...

Nelle scorse ore, abbiamo riportato di come i prossimi mesi potrebbero essere molto caldi, con la WWE che potrebbe dare la caccia alle Superstar più importanti della AEW. Tutti sappiamo che Kenny Omeg ...Dopo il termine del contratto di uno dei tre con la compagnia dei Khan, emergono novità su quello che potrebbe essere il futuro degli atleti più famosi della AEW ...