Katy Perry piange ad "American Idol"

Leggi Anche Asi 'blocca' un occhio durante un concerto, il video fa il giro del mondo e diventa virale La testimonianza del concorrente di American Idol 'Sono Trey, sono di Santa Fe in Texas - ...Momento emozionante ad American Idol per, Luke Bryan e Lionel Richie . Un ragazzo si è presentato ai provini del talent ed ha rivelato che dopo essere sopravvissuto ad una sparatoria nella sua scuola ha deciso che avrebbe voluto ...

Quando Katy Perry, durante l’ultima puntata di “American Idol” ha sentito la storia di Trey non è riuscita a trattenere le lacrime.La popstar non ha nascosto le lacrime in tv quando ha sentito il racconto di Trey, un ragazzo scampato a una sparatoria in una scuola del Texas ...