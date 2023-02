Katy Perry in lacrime ad American Idol dopo il racconto choc di un concorrente

(Di martedì 28 febbraio 2023) È unacommossa e arrabbiata, quella che non riesce a trattenere lenel corso della trasmissione televisiva. A scatenare il pianto e la sentita protesta della popstar, giudice del popolare talent accanto a Luke Bryan e Lionel Richie e da sempre schierata contro le armi, è ildi Trey Louis, un giovanesopravvissuto a una sparatoria in una scuola del Texas. Conclusa la sua esibizione tra gli applausi convinti dei giudici, il ragazzo ha raccontato il suo terribile trascorso, spiegando di aver deciso di partecipare al programma per “vari motivi”, tra cui quello di portare la sua testimonianza circa quanto accaduto nella sua scuola nel maggio 2018: Un uomo armato è entrato nella mia scuola. Ero nella prima aula di arte ...

Leggi Anche Asi 'blocca' un occhio durante un concerto, il video fa il giro del mondo e diventa virale La testimonianza del concorrente di American Idol 'Sono Trey, sono di Santa Fe in Texas - ...Momento emozionante ad American Idol per, Luke Bryan e Lionel Richie . Un ragazzo si è presentato ai provini del talent ed ha rivelato che dopo essere sopravvissuto ad una sparatoria nella sua scuola ha deciso che avrebbe voluto ...Tia was amongst the exclusive international of A - list celebrities who covet Julien Macdonald's work to be dressed by the King of Glamour, including Beyonce, Rihanna,, Taylor Swift, ...

Quando Katy Perry, durante l’ultima puntata di “American Idol” ha sentito la storia di Trey non è riuscita a trattenere le lacrime.La popstar non ha nascosto le lacrime in tv quando ha sentito il racconto di Trey, un ragazzo scampato a una sparatoria in una scuola del Texas ...