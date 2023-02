Kate Middleton in bici con tacchi e gonna da 20 euro | è scontro con William

Leggi su dilei

(Di martedì 28 febbraio 2023)si scontra di nuovo cone ancora una volta non lascia scampo al marito che viene letteralmente messo ko dalla mogliettina, nonostante indossi una maxidi Zara e ialti scomodissimi per pedalare. Ma procediamo con calma.si scontra conA distanze di pochissimi giornisi trovano nuovamente divisi su fronti opposti. Separati alla partita di rugby dove lei tifava Inghilterra e lui Galles, i Principi si sfidano a una gara di cyclette che naturalmente viene vinta da, nonostante partisse svantaggiata almeno in fatto di look.subisce quindi l’ennesima sconfitta e viene schiacciato ...