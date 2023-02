Juventus | Zaniolo nuovamente nel mirino

(Di martedì 28 febbraio 2023) I bianconeri potrebbero tornare all’attacco perdurante il mercato estivo. Il giocatore non è mai passato di moda in ottica bianconera Lasembra intenzionata a provarci per Nicolòin estate. Il calciatore italiano è passato al Galatasaray durante il mercato invernale e sembra ci sia la possibilità che torni sin da subito L'articolo

Zaniolo Juve, non è mica finita. Perchè stavolta si può fare Juventus News 24

Nicolò Zaniolo è un nome sempre caldo in casa Juventus. Nonostante il recente trasferimento in Turchia, alla corte del Galatasaray, la società bianconera lo tiene sotto osservazione nell'ottica di un ...Il passaggio di Nicolò Zaniolo al Galatasaray non ha acquietato le voci di mercato Il fantasista cerca il riscatto sul terreno di gioco ed una squadra di Serie A continua il corteggiamento Si è fatto ...