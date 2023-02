Juventus-Torino | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ventiquattresima giornata diA che terminerà stasera con due incontri. A chiudere i battenti sarà, sentitissimo derby delle 20:45 tra duemolto vicine in classifica. I padroni di casa occupano l’ottava posizione con 32 punti e stanno lentamente risalendo la china dopo la penalizzazione di 15 punti. Gli uomini di Allegri hanno nel mirino il Bologna, settimo con 35 punti: inoltre, una vittoria consentirebbe loro di portarsi a soli 6 punti dal sesto posto dell’Atalanta. Discorso simile per gli ospiti, che stazionano una sola posizione più in basso dei bianconeri, con 31 punti raccolti finora. La squadra di Juric sogna una di tornare in Europa dopo diversi anni di assenza, ma per farlo dovrà prima ritrovare una vittoria che, in casa della Vecchia Signora, manca dal 1995. Le ultime da ...

Convocati Juve per il derby contro il Torino: torna a disposizione Paul Pogba. Ma non è l'unica novità per Allegri. La Juventus ha comunicato l'elenco dei convocati per il derby contro il Torino, in programma questa sera allo Stadium. Tornano a disposizione Chiesa e Pogba, mentre sono out gli infortunati Milik e Miretti. A poche ore dal derby di Torino, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per l'ultimo turno della 24a giornata di Serie A. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De...

Chi è Barrenechea, il ragazzo che Allegri non ha voluto prestare. E che oggi è pronto per il derby La Gazzetta dello Sport

A causa della dura penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus, queste le parole di Zoff sul possibile equilibrio nel match: "Ricorda un po' la distanza che c'era ai miei tempi, in quei..." Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha reso nota la lista dei convocati per il derby di stasera contro il Torino. Pogba e Chiesa recuperati, mentre non ci sono Milik e Miretti.