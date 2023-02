Juventus-Torino | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tra qualche ora inizierà l’ultima partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Alle ore 20:45, all’Allianz Stadium, il pubblico potrà assistere a. I padroni di casa sorprendono tutti schierando il giovanissimo Barrenechea a centrocampo in mediana, al posto dello squalificato Locatelli. Ennesima bocciatura per Paredes, il quale sembra ormai definitivamente fuori dal progetto tecnico di Allegri. Juric tenta il tutto per tutto e decide di sostituire l’infortunato Vlasic con un’ala d’attacco come Karamoh. Il francese ex Inter e Parma dovrà supportare la sola punta Sanabria, cercando di evitare l’arcigna difesa bianconera. Parte dalla panchina ancora una volta Radonij, al suo posto gioca titolare Miranchuk. Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di ...