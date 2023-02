Juventus-Torino, le formazioni ufficiali (Di martedì 28 febbraio 2023) La ventiquattresima giornata di Serie A si conclude con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Le due squadre sono alla ricerca di punti per scalare la classifica. Il derby d’andata finì con la vittoria dei bianconeri (gol di Vlahovic). Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Torino. La Juventus di Massimiliano Allegri arriva dalla vittoria contro il Nantes per 3-0 in Europa League. I bianconeri agli ottavi di finale incontreranno il Friburgo. La Juventus in classifica si trova all’ottavo posto con 32 punti frutto di quattordici vittorie (l’ultima contro lo Spezia per 2-0), cinque pareggi e quattro sconfitte. Allegri per questa importante partita dovrà fare a meno di Miretti e Milik infortunati e Locatelli squalificato. Tornano a ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 28 febbraio 2023) La ventiquattresima giornata di Serie A si conclude con il derby della Mole tra. Le due squadre sono alla ricerca di punti per scalare la classifica. Il derby d’andata finì con la vittoria dei bianconeri (gol di Vlahovic). Ecco di seguito ledi. Ladi Massimiliano Allegri arriva dalla vittoria contro il Nantes per 3-0 in Europa League. I bianconeri agli ottavi di finale incontreranno il Friburgo. Lain classifica si trova all’ottavo posto con 32 punti frutto di quattordici vittorie (l’ultima contro lo Spezia per 2-0), cinque pareggi e quattro sconfitte. Allegri per questa importante partita dovrà fare a meno di Miretti e Milik infortunati e Locatelli squalificato. Tornano a ...

