Juventus-Torino, le formazioni ufficiali: confermato Vlahovic dal primo minuto (Di martedì 28 febbraio 2023) Chiude la 24esima giornata di campionato il derby della Mole che vale l'Europa, con la Juventus impegnata nell'obiettivo rimonta in classifica nonostante i 15 punti di penalizzazione, insidiata dal Torino che con una vittoria potrebbe scavalcarla. Questi gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto: Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri Torino(3-4-2-1): Milinkovi?-Savi?; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Linetty, Rodriguez; Karamoh, Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

