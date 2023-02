Juventus-Torino, ecco Pogba: debutto stagionale il 28 febbraio (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo dieci mesi dall’ultima presenza ufficiale, alcuni allenamenti a luglio e poi una serie di infortuni al ginocchio, Paul Pogba torna finalmente in campo nel derby Juventus-Torino. Lo fa il 28 febbraio, dopo 2.474 giorni il centrocampista francese torna a giocare per la squadra bianconera. Un ritorno rimandato di diversi mesi a causa delle scelte sbagliate per la gestione del problema fisico, ma il numero 10 torna in campo e dovrà dimostrare di essere pronto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo dieci mesi dall’ultima presenza ufficiale, alcuni allenamenti a luglio e poi una serie di infortuni al ginocchio, Paultorna finalmente in campo nel derby. Lo fa il 28, dopo 2.474 giorni il centrocampista francese torna a giocare per la squadra bianconera. Un ritorno rimandato di diversi mesi a causa delle scelte sbagliate per la gestione del problema fisico, ma il numero 10 torna in campo e dovrà dimostrare di essere pronto. SportFace.

