Juventus-Torino | 2-2 | il Derby della Mole è lottato | terminano i primi 45?

(Di martedì 28 febbraio 2023) È in corso l'ultima gara valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Si è appena concluso il primo tempo tra ladi Massimiliano Allegri e ildi Ivan Juric sul punteggio di 2-2. Ilè iniziato con il vantaggio immediatoformazione granata: dopo due minuti dal calcio d'inizio, Yann Karamoh, con un bel colpo di testa, insacca la palla alle spalle di Wojciech Szcz?sny. Risultato che torna in equilibrio, al 16?, grazie al tap-in vincente di Juan Cuadrado. Il Toro non molla e trova il raddoppio al minuto 43, in merito al centro di Antonio Sanabria, ma la Vecchia Signora riaggancia nuovamente il risultato con il goal di Danilo.