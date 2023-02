Juventus | pronto il ricorso al Coni | la situazione

(Di martedì 28 febbraio 2023) Laè pronta a presentare ilal Collegio di garanzia delper la penalizzazione di 15 punti Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, lapresenterà entro domani ilal Collegio di garanzia delper la sentenza di 15 punti in classifica arrivata per il caso plusvalenze. I bianconeri puntano all’annullamento che riscriverebbe completamente la classifica della Serie A. La squadra di Allegri passirebbe infatti dall’attuale settimo posto al secondo, in piena zona Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Chi è Barrenechea, il ragazzo che Allegri non ha voluto prestare. E che oggi è pronto per il #derby #JuveToro - tuttosport : ?? #Juventus, il ricorso al Collegio di garanzia è pronto #plusvalenze #plusvalenzefittizie #Juve #SerieA… - ZZiliani : SERVIZIO PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO PER TIFOSI JUVENTINI Il titolo è fuorviante Per “riprendersi l’Europa” servira… - ILTifosoBianco1 : RT @tuttosport: ?? #Juventus, il ricorso al Collegio di garanzia è pronto #plusvalenze #plusvalenzefittizie #Juve #SerieA #Tuttosport ht… - Tiarossi2 : RT @tuttosport: ?? #Juventus, il ricorso al Collegio di garanzia è pronto #plusvalenze #plusvalenzefittizie #Juve #SerieA #Tuttosport ht… -

Laè pronta a presentare il ricorso al Collegio di garanzia del Coni per la penalizzazione di 15 punti Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, lapresenterà entro domani il ricorso al Collegio di garanzia del Coni per la sentenza di 15 punti in classifica arrivata per il caso plusvalenze. I bianconeri ...In serata, gli occhi saranno puntati su- Torino. Max Allegri ritrova Pogba ma potrebbe preferire il giovane Barrenchea a Paredes. Il Torino di Juric è senza Vlasic.Karamoh. AutoreIl ricorso del pool di legali bianconeri da presentare al Collegio di garanzia dello sport presso il Coni è. Il deposito è atteso entro domani. Lapunta all'annullamento del che ha punito il club juventino con quindici punti di penalizzazione per "il sistema di plusvalenze". Intanto si ...

Juventus, pronto il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI DAZN

La Juventus vede allontanarsi sempre di più uno dei prossimi obiettivi di mercato: il Manchester City pronto all'assalto per Mac Allister ...Dopo una lunga attesa, finalmente ci siamo: in maniera del tutto atipica, oggi, martedì 28 febbraio, andrà in scena un grande classico del calcio italiano. Juventus e Torino sono pronte a sfidarsi in ...