Juventus | Allegri supera il -15 di penalizzazione

Siamo alla vigilia del derby della Mole. Tra poche ore si giocherà una delle partite più sentite a Torino, anche se in termini di qualità le due squadre viaggiano su due rotte ben diverse. La Juventus ormai è ad un livello ben più alto del Torino di Juric, ma nonostante ciò si prepara a vivere un match intenso sicuramente per entrambe le tifoserie. A ridosso della partita è intervenuto anche Max Allegri, il quale è tornato a parlare dei punti di penalizzazione assegnati alla Juventus per il caso Prisma. "La squadra ha superato il -15. Dopo la settimana di Bergamo contro l'Atalanta c'è stata una reazione. Dopo il Monza la squadra si è assestata nelle difficoltà. Abbiamo ben chiaro l'obiettivo di prendere il Bologna, ma la squadra non deve perdere certezze perché abbiamo fatto 47 punti. Come gruppo ...

