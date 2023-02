Juve, Zaniolo torna di moda con un altro ex Roma (Di martedì 28 febbraio 2023) La Juventus è già al lavoro per ringiovanire e italianizzare la rosa in vista del prossimo mercato estivo. Come si legge sulla... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Lantus è già al lavoro per ringiovanire e italianizzare la rosa in vista del prossimo mercato estivo. Come si legge sulla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : La #Juve ha voglia d'Italia: torna di moda #Zaniolo. E nella lista c'è anche #Frattesi - ilbianconerocom : Juve, occhi ancora su Zaniolo: 'La clausola può abbassarsi, colloqui interni alla dirigenza' - SalAllocca_17 : ?? @Gazzetta_it : '#Zaniolo è nei pensieri della #Juve', il piano è per giugno - forzaroma : Juve più italiana: idea #Frattesi e per il futuro torna di moda #Zaniolo #ASRoma - Fprime86 : RT @forumJuventus: GdS: 'Juve più italiana: Zaniolo torna di moda per il futuro. L'ex romanista nel mirino della nuova dirigenza, come Frat… -