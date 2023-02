Juve | Vlahovic | «Vogliamo vincere | chi fa gol non è importante»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 febbraio 2023) Dusanha parlato nel prepartita del Derby della Mole: «Se non vinciamo oggi non abbiamo fatto niente nelle ultime partite» Dusanha parlato a JTV nei minuti che precedono il fischio d’inizio del Derby della Mole. Di seguito le parole dell’attaccante della. «Il bis? Sarà difficile, contro una squadra organizzata che gioca ad uomo. Speriamo di, poi chi fa gol non è. L’è la vittoria. Il morale della squadra? Sicuramenteaiuta, siamo stati concentrati nelle ultime partite e dobbiamo continuare così. Se non vinciamo oggi non abbiamo fatto niente nelle ultime partite. Voglio mandare un grande in bocca al lupo a Rosucci, gli dico di non mollare. Un in bocca al lupo anche a tutta lantus ...