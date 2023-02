Juve-Torino | la MOVIOLA LIVE | Kostic chiede un rigore | ma cade da solo Danilo | gol con la Goal line

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#CremoneseRoma, #Mourinho minaccia di denunciare il quarto uomo #Serra: 'Devo capire se posso fare qualcosa dal… - juventusfans : Nell’allenamento di questa mattina cori contro la #Juventus da parte dei tifosi del #Torino: “Uccideteli, uccidetel… - FBiasin : #Mourinho su #Serra: 'Devo capire se posso agire legalmente, non avrà l’onestà di dire quello che mi ha detto e c… - marcullo02 : RT @_LordJack: Ah, Juve Torino stan pareggiando 2 a 2. Devo dire che non capisco voi che la state guardando e che, inoltre, mi dispiace per… - FlowerM91459788 : #Vlahovuc CAPITANO , LEADER BOMBER ! - QUESTA SERA , ZITTUSCE LO STADIO , ANCORA UNA VOLTA ! JUVE - TORINO -

Vorrei capire se c'è l'audio di quanto mi ha detto ma non voglio entrare nella cosa nel dire che è die domenica giochiamo contro lae lui mi vuole fuori dalla panchina'. Così, dai ...Allo Stadium, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadium,si affrontano per la 24esima giornata della Serie A ...... i bianconeri si preparano oggi al derby contro il, fondamentale per proseguire nella ... Calciomercatoe Milan, obiettivo comune per il ritorno in Serie A ma il rinnovo ferma tuttoUna svolta ...

Juve-Torino 2-2 diretta: traversa di Vlahovic! Corriere dello Sport

Il 28 febbraio 2023, ben quasi otto anni dopo dal suo approdo per 26 milioni di euro dal Porto, Alex Sandro ha toccato 300 presenze con la maglia della Juventus, nel derby contro il Torino. Un ...La Juventus ha depositato il ricorso, per il caso plusvalenze, al Collegio di Garanzia presso il Coni contro la sentenza della Corte di Appello della Figc ...