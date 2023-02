Juve-Torino 4-2 | poker bianconero per il derby

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - Lantus vince ilbattendo ilper 4-2 nella stracittadina valida per la 24esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai bianconeri, penalizzati di 15 punti, di salire a quota 35. I granata rimangono a 31 punti al termine del match in cui vengono raggiunti due volte e poi superati. Il Toro colpisce subito al 2' con Karamoh, che insacca indisturbato dopo la deviazione di Bongiorno su corner. Laincassa il colpo e reagisce pareggiando al 16'. Cross di Kostic, botta secca di Cuadrado che, grazie anche alla deviazione di Rodriguez, batte Milinkovic-Savic: 1-1. La formazione di Allegri è disordinata, prova a creare ma concede. Ilsfiora il vantaggio con Sanabria che al 40' impegna Szczesny con un colpo di testa. Poco dopo, al 43', l'attaccante fa ...

Juve-Torino 4-2: gol di Karamoh, Cuadrado, Sanabria, Danilo, Bremer e Rabiot | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

La Juventus vince il derby battendo il Torino per 4-2 nella stracittadina valida per la 24esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai bianconeri, penalizzati di 15 punti, di salire ...