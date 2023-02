Juve-Torino 4-2, poker bianconero per il derby (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Juventus vince il derby battendo il Torino per 4-2 nella stracittadina valida per la 24esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai bianconeri, penalizzati di 15 punti, di salire a quota 35. I granata rimangono a 31 punti al termine del match in cui vengono raggiunti due volte e poi superati. Il Toro colpisce subito al 2? con Karamoh, che insacca indisturbato dopo la deviazione di Bongiorno su corner. La Juve incassa il colpo e reagisce pareggiando al 16?. Cross di Kostic, botta secca di Cuadrado che, grazie anche alla deviazione di Rodriguez, batte Milinkovic-Savic: 1-1. La formazione di Allegri è disordinata, prova a creare ma concede. Il Torino sfiora il vantaggio con Sanabria che al 40? impegna Szczesny con un colpo di testa. Poco dopo, al 43?, l’attaccante fa ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lantus vince ilbattendo ilper 4-2 nella stracittadina valida per la 24esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai bianconeri, penalizzati di 15 punti, di salire a quota 35. I granata rimangono a 31 punti al termine del match in cui vengono raggiunti due volte e poi superati. Il Toro colpisce subito al 2? con Karamoh, che insacca indisturbato dopo la deviazione di Bongiorno su corner. Laincassa il colpo e reagisce pareggiando al 16?. Cross di Kostic, botta secca di Cuadrado che, grazie anche alla deviazione di Rodriguez, batte Milinkovic-Savic: 1-1. La formazione di Allegri è disordinata, prova a creare ma concede. Ilsfiora il vantaggio con Sanabria che al 40? impegna Szczesny con un colpo di testa. Poco dopo, al 43?, l’attaccante fa ...

