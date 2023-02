Juve | presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per il -15 in classifica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve, presentato il ricorso contro il -15 di penalizzazione: La Juventus ha presentato il ricorso contro la penaliz… - hbk_89 : RT @cmdotcom: #Juve, presentato il ricorso contro il -15 - cmdotcom : #Juve, presentato il ricorso contro il -15 - juve_pino : Stasera c'è il derby: @sportmediaset, alle 13:30 circa, lo ha presentato dicendo che le due squadre sono separate d… - FPredestinato : RT @CorSport: Pronto il ricorso in casa #Juventus Ecco quando sarà presentato ?? #Juve #plusvalenze #SerieA #CorrieredelloSport https://… -

La Juventus è pronta a presentare il ricorso contro la penalizzazione di quindici punti , inflittagli dalla Corte d'Appello della Federcalcio in merito al caso delle plusvalenze fittizie. Il club ...... Francesco Calvo , ad annunciare che sarebbe statonei primi giorni di questa settimana. ... Tutte le tappe dell'inchiesta 'Prisma' sui conti della Juventus, MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA E ...Zdenek Zeman torna in panchina a 75 anni. Il boemo è stato, infatti, ufficialmentecome nuovo tecnico del Pescara, squadra che milita nel campionato di Serie C. Per l'ex ...contro la...

Juventus penalizzata di 15 punti: presentat il ricorso al Collegio di garanzia dello Sport Sky Sport

Il giornalista Maurizio Crosetti ha presentato il derby della Mole oggi sulle colonne ... Questa è soprattutto una storia identitaria. Le profondità di Juve-Toro sono insondabili. Il passato di tante ...Il calciomercato della Juve ha preso una piega inaspettata. La notizia delle ultime ore riguarda il piano dei bianconeri per Zaniolo.