Juve, Pogba torna in campo dopo 315 giorni (Di martedì 28 febbraio 2023) Paul Pogba fa il suo ingresso in campo al 69? al posto di Barrenchea: prima presenza per il francese in stagione con la Juve Paul Pogba torna in campo dopo 315 giorni dall'ultima volta: ai tempi era ancora al Manchester United e dopo mesi di tribolazioni, rientra in campo con la Juve. Entrato al 69? al posto del giovane Barrenchea, è la prima presenza per lui in stagione con i bianconeri dopo mesi di infortunio. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

