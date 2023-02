Juve, i punti del ricorso al Collegio di garanzia del CONI (Di martedì 28 febbraio 2023) I punti della difesa dei legali della Juve per il ricorso al Collegio di garanzia del CONI: le motivazioni della richiesta di annullamento La Juve ha presentato ricorso al Collegio di garanzia del CONI contro la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Di seguito le motivazioni indicate dai legali bianconeri. MOTIVAZIONI – «Inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ‘fatti nuovi’ idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata» RICHIESTA ANNULLAMENTO – «Violazione dei principi del contraddittorio e del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Idella difesa dei legali dellaper ilaldidel: le motivazioni della richiesta di annullamento Laha presentatoaldidelcontro la penalizzazione di 15per il caso plusvalenze. Di seguito le motivazioni indicate dai legali bianconeri. MOTIVAZIONI – «Inammissibilità delper revocazione della Procura Federale, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ‘fatti nuovi’ idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata» RICHIESTA ANNULLAMENTO – «Violazione dei principi del contraddittorio e del ...

