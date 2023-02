Juve e Toro vicine in classifica al derby di ritorno dopo 30 anni (Di martedì 28 febbraio 2023) Sarà il derby della Mole tra Juventus e Torino a chiudere il programma della 24esima giornata di Serie A. Sarà la stracittadina numero 156 in Serie A: avanti nel bilancio i bianconeri con 75 successi contro i 35 dei granata, con 45 pareggi a completare il quadro. Tuttavia, la particolarità stavolta riguarda la classifica di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 febbraio 2023) Sarà ildella Mole trantus e Torino a chiudere il programma della 24esima giornata di Serie A. Sarà la stracittadina numero 156 in Serie A: avanti nel bilancio i bianconeri con 75 successi contro i 35 dei granata, con 45 pareggi a completare il quadro. Tuttavia, la particolarità stavolta riguarda ladi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

