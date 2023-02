Juve | Christillin | «Io contro la Superlega | sulla penalizzazione…»

(Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di Evelina, membro Uefa e tifosa dellantus,situazione dei bianconeri. I dettagli Evelinaha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’attuale situazione dellantus. PAROLE – «Da tifosa mi auguro che il ricorso per la penalizzazione possa essere accettato, ma non mi permetto di entrare nel merito della sentenza. Ho sempre appoggiato l’Uefa nella battagliala, penso che l’intervista di Andrea, che non ha più un ruolo ufficiale nella, sia stata fatta a titolo personale, ribadendo tesi che ha sempre sostenuto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Christillin e il derby: 'Temo il grande cuore del Toro. Ma la Juve ora va veloce' #derby #JuveToro - Ice_Honey1897 : Evelina Christillin a Gazzetta: 'Da tifosa mi auguro che il ricorso Juve possa essere accettato. Ma non mi permetto… - infoitsport : Juventus, Christillin: “Juve concentrata, occhio a Juric” - CalcioPillole : #Juventus, Christillin: 'Juve concentrata, occhio a Juric'. #SerieA #cip - paolos78443840 : Ragazzi nuovo idiota giornalista amico della Christillin che fa discorsi alla cazzo di cane: sig. Massimo Franchi!!… -

Evelinaha perso il conto dei derby vissuti, due però le sono rimasti impressi nella mente, entrambi visti allo stadio accanto all'Avvocato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...... 'Tanta gente ama parlare per mostrarsi bisogna parlare con i fatti cosa che lei non fa e la sua ingratitudine verso lae Giovanni Agnelli'. Come è noto Evelinanel 1998 venne scelta ...

Christillin a Gazzetta: “ Da tifosa mi auguro che il ricorso Juve possa essere accettato. Su... Tutto Juve

Christillin e il derby: "Temo il grande cuore del Toro. Ma la Juve ora va veloce" La Gazzetta dello Sport

Christillin alla Gazzetta: "Juve concentrata su tutto. Temo Juric, ricorda Mondonico" TUTTO mercato WEB

JUVENTUS, CHRISTILLIN: "ALLEGRI BRAVO A NON PERDERE LA TESTA" - Sportmediaset Sport Mediaset

FIFA - Christillin: "Juventus, Allegri è stato bravo a non perdere la testa" Napoli Magazine

La manager, membro del consiglio Fifa, e la fede bianconera: "Quanti derby visti con Gianni Agnelli, ricordo un 5-0 con tripletta di Vialli. Juric mi ricorda Mondonico" ...Evelina Christillin, membro del consiglio FIFA e tifosa bianconera, ha parlato di Juventus a La Gazzetta dello Sport: "Per la Juve ogni partita è ormai un derby, bisogna essere concentrati su tutto.