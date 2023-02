Juve, Barrenechea ha stregato Allegri: chi è il centrocampista argentino arrivato in prima squadra (Di martedì 28 febbraio 2023) Le cose più belle accadono a chi sa aspettare, ed Enzo Barrenechea , giovane centrocampista della Juventus , ha atteso fino al 28 febbraio per ricevere quello che potrebbe essere il regalo più bello. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 febbraio 2023) Le cose più belle accadono a chi sa aspettare, ed Enzo, giovanedellantus , ha atteso fino al 28 febbraio per ricevere quello che potrebbe essere il regalo più bello. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | #Barrenechea verso un posto da titolare in #Juventus-#Torino: la sua storia - sportli26181512 : #Juve, #Barrenechea ha stregato #Allegri: chi è il centrocampista argentino arrivato in prima squadra: La storia de… - J_network24 : #JuveToro, le ultimissime di formazione: #Barrenechea provato in rifinitura - LLamcaj : RT @SandroS1915: '#Barrenechea titolare? Il Multiverso è un concetto del quale sappiamo ben poco.' #Juve #Allegri #Torino #derbydellamole… - sportli26181512 : 'L'allegrata' nel derby è Barrenechea: tutto su Enzo e gli altri baby della Juve in rampa di lancio: C'è Paul Pogba… -