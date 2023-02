Juve, Allegri: «Questa sera serve la partita giusta» (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di Massimiliano Allegri a DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio del derby della Mole del girone di ritorno Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juve-Torino, il derby della Mole. Di seguito le sue parole. PERCORSO DI CRESCITA – «Pensare a cosa era successo prima dell’andata non ha senso. In questo momento dobbiamo portare a casa i tre punti contro il Toro che ha vinto a Firenze. Sono rognosi, fisici, ci vuole la partita giusta». CONTINUA A LEGGERE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di Massimilianoa DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio del derby della Mole del girone di ritorno Massimilianoè intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di-Torino, il derby della Mole. Di seguito le sue parole. PERCORSO DI CRESCITA – «Pensare a cosa era successo prima dell’andata non ha senso. In questo momento dobbiamo portare a casa i tre punti contro il Toro che ha vinto a Firenze. Sono rognosi, fisici, ci vuole la». CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

