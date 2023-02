Josè Carlos Alvarez Aguila, chi è il fidanzato di Rocco Casalino: “Mi è stato molto vicino” (Di martedì 28 febbraio 2023) Josè Carlos Alvarez Aguila, di origini cubane, è il fidanzato dell’ex capo dell’ufficio stampo e ex portavoce del ex presiedete del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, Rocco Casalino. Una relazione che superato molte problematiche, in primis tra tutti la differenza di età, infatti i due si passano quasi 15 anni di differenza. Durante il lockdown, però, la coppia ha subito una grande crisi. Il giovane è stato segnalato per antiriciclaggio perché giocava in borsa, finendo in una sorta di truffa del trading online: “Ci tengo a raccontare come stanno le cose, non sono un ludopatico, sono una vittima. Le notizie che sono trapelate hanno il solo scopo di screditare Rocco. L’obiettivo di tutto questo è costringerlo a farsi da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 febbraio 2023), di origini cubane, è ildell’ex capo dell’ufficio stampo e ex portavoce del ex presiedete del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte,. Una relazione che superato molte problematiche, in primis tra tutti la differenza di età, infatti i due si passano quasi 15 anni di differenza. Durante il lockdown, però, la coppia ha subito una grande crisi. Il giovane èsegnalato per antiriciclaggio perché giocava in borsa, finendo in una sorta di truffa del trading online: “Ci tengo a raccontare come stanno le cose, non sono un ludopatico, sono una vittima. Le notizie che sono trapelate hanno il solo scopo di screditare. L’obiettivo di tutto questo è costringerlo a farsi da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gio70924234 : RT @MaxxGhe: 27/02/2001. Dopo ben 46 anni, CARLOS SANTANA fa ritorno nella sua città natale, Autlan de Navarro (in Messico), in occasione d… - Jose_Carlos_SC : RT @OhanaLions: FEBRERO ALCISTA - MaxxGhe : 27/02/2001. Dopo ben 46 anni, CARLOS SANTANA fa ritorno nella sua città natale, Autlan de Navarro (in Messico), in… - juvssl : e c’era chi discuteva il suo arrivo SCIACQUATEVI LA BOCCA PRIMA DI PARLARE DI CARLOS HENRIQUE JOSE FRANCISCO VENANC… - annac82 : (MASSACRO IN IGARACIA) Giustizia per i 50 cani morti morti e avvelenati, ordinati dal segretario José Carlos Maia… -