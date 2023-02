(Di martedì 28 febbraio 2023) Dieci margherite e novealla diavola con salame,te ine prelevate all’aeroporto diper una cena prima di ripartire per Washington. Sono arrivate ieri sera, nella base della marina americana, dove è atterrato per unotecnico alle 21.45 ilche portava la first lady degli Usa, in sordall’Italia e di ritorno dalla sua visita in Kenya. A preparare leEnzo Coccia, titolare di uno storico locale di, che le ha portate in persona alla base alle 21.30, in tempo per la rapidaalper una cena napoletana in tragitto verso gli Usa. L’aereo, infatti, è atterrato, ha caricato leed è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La first lady Usa Jill Biden, tornando dal Kenya, ha fatto tappa a Capodichino per cena: dieci margherite e nove pi… - FQMagazineit : Jill Biden ordina 19 pizze dall’aereo e fa scalo a Napoli per ritirarle: la consegna “al volo” - fabiofusco76 : Jill Biden torna dal Kenia e si ferma a Napoli per una pizza. Beat a ess. - pasqgagliardi : Jill biden fa scalo a Napoli e ordina delle pizze napoletane. - erika_verardo : Jill Biden, l’aereo della first lady americana fa scalo a Napoli e imbarca anche 19 pizze -

Arriva la pizza, dedicata a. È l'effetto della visita a sorpresa a Napoli della first lady Usa, che ha fatto per qualche ora scalo a Capodichino viaggiando dal Kenya verso gli Stati Uniti. L'occasione per una pizza '...Come fa sapere 'Il Mattino', dopo aver saputo della sosta a Napoli la first lady americana,ha pensato subito di cenare con la mitica pizza napoletana. Lo sfizio, infatti, è venuto direttamente alla first lady americana,, consorte del presidente degli Usa, Joe. Di ...Sono arrivate ieri sera, nella base della marina americana, dove è atterrato per uno scalo tecnico alle 21.45 il volo che portava la first lady degli Usa, in sorvolo dall'Italia e di ...

Jill Biden, scalo tecnico a Napoli. Enzo Coccia: “Ho consegnato 10 margherite e 9 diavole, ma non sapevo chi … La Repubblica

Jill Biden sa come approfittare delle opportunità fugaci. Dovendo fare uno stop and go a Napoli ha pensato bene di approfittarne e farsi recapitare 19 pizze italiane prima di ripartire verso casa.Come fa sapere ‘Il Mattino’, dopo aver saputo della sosta a Napoli la first lady americana, Jill Biden ha pensato subito di cenare con la mitica pizza napoletana. Lo sfizio, infatti, è venuto direttam ...