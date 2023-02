Jenna Ortega e Barry Keoghan reciteranno accanto a The Weeknd nel nuovo film di Trey Edward Shults (Di martedì 28 febbraio 2023) Trey Edward Shults tornerà alla regia in occasione di un nuovo film che avrà come protagonisti Jenna Ortega, Barry Keoghan e Abel Tesfaye, ovvero The Weeknd. Jenna Ortega e Barry Keoghan, due delle giovani star emergenti più apprezzate dell'ultimo anno, saranno i protagonisti accanto ad Abel "The Weeknd" Tesfaye di un nuovo film diretto da Trey Edward Shults. Per ora la produzione non ha ancora svelato il titolo del progetto o i dettagli della trama. Le riprese del film sono già in corso e Trey ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 febbraio 2023)tornerà alla regia in occasione di unche avrà come protagonistie Abel Tesfaye, ovvero The, due delle giovani star emergenti più apprezzate dell'ultimo anno, saranno i protagonistiad Abel "The" Tesfaye di undiretto da. Per ora la produzione non ha ancora svelato il titolo del progetto o i dettagli della trama. Le riprese delsono già in corso e...

