Jacuzzi® è partner di Dolomites Living Hotel Tirler

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - La prestigiosa struttura in provincia di Bolzano, nel cuore delle Alpe di Siusi, aderisce al progettoSensational Wellness™, dedicato a tutte le realtà che fanno del benessere una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti Milano, 28 Febbraio 2023 –, prestigiosa struttura situata in provincia di Bolzano, nello splendido Parco Naturale Sciliar-Catinaccio, e nel cuore dell'Alpe di Siusi, aderisce al progettoSensational Wellness™ , iniziativa firmatae dedicata a tutte le strutture hospitality che puntano sul benessere come una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti. Progettato dall'architetto Hugo Demetz, seguendo i dettami della bioedilizia, la ...

Week end da favola in Italia nei Relais & Châteaux Château Monfort Spa conPer festeggiare ... di Fattoria La Maliosa, offrirà lo spazio ideale per vivere un momento speciale con il. ...Un occasione perfetta per sorprendere il proprioe vivere un esperienza unica. Costo: 706 a ... Qui, potrete rilassarvi ancora per un'ora, cone bagno turco privati a uso esclusivo. ...Si inizia il 19 gennaio dal Covo Club di Bologna con Anton Sconosciuto (Roma),Gang (Genova)... e due Premi Speciali dai mediadel progetto: Rockit e Foresta Academy. La giuria di Music ...