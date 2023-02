Jacopo Berrettini-Otte stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Acapulco 2023 (Di martedì 28 febbraio 2023) Jacopo Berrettini affronterà Oscar Otte al primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco 2023 (cemento). Esordio assoluto a livello Atp per il fratello di Matteo, il quale ha sfruttato al meglio la wild card che gli è stata concessa nelle qualificazioni ed ha staccato il pass per il main draw. Dopo i successi ai danni di Blancaneaux e Darderi, l’azzurro proverà a ripetersi contro il tedesco Otte, giocatore che non sta vivendo un 2023 positivo (2 vittorie e 6 sconfitte) ma che può vantare una maggiore esperienza e che di conseguenza partirà favorito. Tra i due non ci sono precedenti. COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI Jacopo Berrettini e Oscar Otte scenderanno in campo stanOtte, tra martedì 28 ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023)affronterà Oscaral primo turno del torneo ATP 500 di(cemento). Esordio assoluto a livello Atp per il fratello di Matteo, il quale ha sfruttato al meglio la wild card che gli è stata concessa nelle qualificazioni ed ha staccato il pass per il main draw. Dopo i successi ai danni di Blancaneaux e Darderi, l’azzurro proverà a ripetersi contro il tedesco, giocatore che non sta vivendo unpositivo (2 vittorie e 6 sconfitte) ma che può vantare una maggiore esperienza e che di conseguenza partirà favorito. Tra i due non ci sono precedenti. COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMIe Oscarscenderanno in campo stan, tra martedì 28 ...

