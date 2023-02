Jack Black è il nuovo Superman della DC in un esilarante video

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il mattatoresi è voluto candidare a modo suo per il ruolo dinelDC Universe lanciando un. Dopo l'uscita di scena di Henry Cavill, che secondo James Gunn sarebbe stato "fregato" dai vecchi verticiDC, sono tutti in attesa di sapere chi sarà il prossimo attore a vestire i panni dell'uomo d'acciaio.: Legacy, infatti, uscirà nel 2025 e darà inizio alla prima fase delDC Universe. Nel frattempo un attore in particolare si sarebbe già candidato per il ruolo. Stiamo parlando diche sui social ha condiviso unin cui si traveste da. Ovviamente si tratta di uno ...

Il mattatore Jack Black si è voluto candidare a modo suo per il ruolo di Superman nel nuovo DC Universe lanciando un esilarante video. Dopo l'uscita di scena di Henry Cavill, che secondo James Gunn ...In seguito all'annuncio di James Gunn e Peter Safran sul rinnovato DC Universe, l'attore e comico Jack Black ha deciso di trasformarsi in Superman in un'esilarante parodia del supereroe della DC.