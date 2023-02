Italia’s got talent si rinnova: nuovi nomi alla conduzione e in giuria (Di martedì 28 febbraio 2023) Italia’s got talent è un programma davvero tanto amato da parte del pubblico. Il format però è protagonista di innumerevoli novità ultimamente. Le ultime notizie al riguardo sono state svelate da Davide Maggio che ha rivelato i nuovi nomi che saranno al bancone dei giudici e alla conduzione. Siamo pronti a scoprire tutto qui di seguito. I nuovi conduttori di Italia’s got talent: ecco chi sono Dopo l’ultima timoniera Lodovica Comello, Italia’s got talent vedrà alla conduzione ben due personaggi tv, o forse social per meglio dire. Si tratta di Aurora Leone e di Fru (Gianluca Colucci) direttamente dai The Jackal. Questa coppia non è nuova al momento del piccolo schermo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 febbraio 2023)gotè un programma davvero tanto amato da parte del pubblico. Il format però è protagonista di innumerevoli novità ultimamente. Le ultime notizie al riguardo sono state svelate da Davide Maggio che ha rivelato iche saranno al bancone dei giudici e. Siamo pronti a scoprire tutto qui di seguito. Iconduttori digot: ecco chi sono Dopo l’ultima timoniera Lodovica Comello,gotvedràben due personaggi tv, o forse social per meglio dire. Si tratta di Aurora Leone e di Fru (Gianluca Colucci) direttamente dai The Jackal. Questa coppia non è nuova al momento del piccolo schermo ...

