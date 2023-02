Italia’s Got Talent, la soddisfazione di Festa: “Due straordinarie serate. Avellino è Spettacolo” (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Ancora una volta Italia’s Got Talent ha scelto il nostro Teatro per le performance artistiche dei partecipanti ad uno degli show più amati dagli italiani.E come è accaduto più volte durante questa stagione teatrale, Avellino e l’Irpinia hanno risposto presente facendo registrare due straordinarie serate da sold out“. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa con un post su Facebook. “I colori e l’entusiasmo che hanno invaso la platea e la bravura dei tanti partecipanti arrivati ad Avellino da tutto il Mezzogiorno ci dicono che ormai il “Gesualdo” è entrato a pieno titolo nei grandi teatri d’Italia ed oggi è un punto di riferimento per tutte le grandi produzioni – conclude ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ancora una voltaGotha scelto il nostro Teatro per le performance artistiche dei partecipanti ad uno degli show più amati dagli italiani.E come è accaduto più volte durante questa stagione teatrale,e l’Irpinia hanno risposto presente facendo registrare dueda sold out“. Così il sindaco di, Gianlucacon un post su Facebook. “I colori e l’entusiasmo che hanno invaso la platea e la bravura dei tanti partecipanti arrivati adda tutto il Mezzogiorno ci dicono che ormai il “Gesualdo” è entrato a pieno titolo nei grandi teatri d’Italia ed oggi è un punto di riferimento per tutte le grandi produzioni – conclude ...

