Italia's Got Talent, in giuria arrivano due icone dei social: ecco chi affiancherà Mara Maionchi e Frank Matano (Di martedì 28 febbraio 2023) È pronto a sbarcare su Disney Plus Italia's Got Talent, il Talent show – basato sull'anglo-statunitense Got Talent di Simon Cowell – giunto alla sua tredicesima edizione. In giuria confermati Mara Maionchi e Frank Matano, ai quali si aggiungeranno due amatissime icone social: la cantante Elettra Lamborghini e l'influencer più seguito al mondo Khaby Lame. Addio dunque alla campionessa Federica Pellegrini e a Elio de Le Storie Tese. Ma chi condurrà la nuova edizione del Talent? Al timone delle nuove puntate di Italia's Got Talent non ci sarà più Ludovica Comello, ma due new entry: Aurora Leone e Fru del gruppo comico The Jackal.

