Italia's got talent: ecco chi sono i nuovi giudici e quando inizia la nuova edizione (canale e data di partenza) (Di martedì 28 febbraio 2023) Italia's Got talent sta per tornare! Il noto programma lascerà Sky per approdare finalmente su Disney+, ma chi saranno i nuovi giudici? La trasmissione presenterà tantissime novità: innanzi tutto saranno sostituiti due volti della giuria...

La nuova giuria di Italia's Got Talent su Disney+ - Mara Maionchi - Frank Matano - Khaby Lame - Elettra Lamborghini

Italia's Got Talent 2023 tra novità e cambiamenti: in giuria Khaby Lame

Grandi cambiamenti per Italia's Got Talent 2023. Dopo essere andata in onda dal 2015 al 2022 su Sky, il talent show approda ufficialmente su Disney+. Questa sarà la prima edizione europea ad essere disponibile su una piattaforma streaming.

La prossima edizione di Italia's got talent non andrà più in onda su Sky Uno, ma approderà sulla piattaforma on demand Disney Plus.

Se c'è un programma che nel corso dell'ultimo decennio è stato sballottolato di qui e di lì come un pacco postale quello è Italia's Got Talent. Partito da Canale 5 con il patrocinio di Maria De Filippi è passato presto nelle mani di Sky e, ora, in quelle di Disney+, che ha accettato la sfida di accogliere un talent show.