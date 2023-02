Italia’s Got Talent 2023 su Disney Plus: quando inizia, dove vederlo in tv, chi conduce e chi è in giuria (Di martedì 28 febbraio 2023) Grandi novità a Italia’s Got Talent. L’edizione del Talent show che sarà proposta tra qualche mese in esclusiva su Disney+ vedrà un cast parzialmente rinnovato rispetto a quello dello scorso anno, quando il titolo andava in onda su Sky Uno. Italia’s Got Talent 2023 su Disney Plus In particolare, cambierà mezza giuria. Se l’anno scorso dietro il bancone per giudicare tutte le esibizioni insieme ai confermatissimi Frank Matano (dal 2015) e Mara Maionchi (dal 2019) c’erano Federica Pellegrini ed Elio, stavolta toccherà ad Elettra Lamborghini e a Khaby Lame, l’influencer senegalese naturalizzato italiano più seguito al mondo su Tik Tok, dove conta più di 154 milioni di follower (su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Grandi novità aGot. L’edizione delshow che sarà proposta tra qualche mese in esclusiva su+ vedrà un cast parzialmente rinnovato rispetto a quello dello scorso anno,il titolo andava in onda su Sky Uno.GotsuIn particolare, cambierà mezza. Se l’anno scorso dietro il bancone per giudicare tutte le esibizioni insieme ai confermatissimi Frank Matano (dal 2015) e Mara Maionchi (dal 2019) c’erano Federica Pellegrini ed Elio, stavolta toccherà ad Elettra Lamborghini e a Khaby Lame, l’influencer senegalese naturalizzato italiano più seguito al mondo su Tik Tok,conta più di 154 milioni di follower (su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La nuova giuria di Italia’s Got Talent su Disney+ - Mara Maionchi - Frank Matano - Khaby Lame - Elettra Lamborghin… - DisneyPlusIT : Sono alla ricerca del talento e insieme sono invincibili. Ecco la nuova squadra di @IGT_official ??. Italia's Got T… - redazionerumors : Italia's Got Talent 2023 sbarca per la prima volta su Disney+ e la 13esima edizione vede l'arrivo di nuovi giudici… - Saimon76382231 : RT @trash_italiano: La nuova giuria di Italia’s Got Talent su Disney+ - Mara Maionchi - Frank Matano - Khaby Lame - Elettra Lamborghini C… - annoyingsoul29 : RT @trash_italiano: La nuova giuria di Italia’s Got Talent su Disney+ - Mara Maionchi - Frank Matano - Khaby Lame - Elettra Lamborghini C… -

Italia's Got Talent: annunciati i giudici e i conduttori della nuova edizione Disney+ ha svelato i nomi dei membri della giuria e dei conduttori della prossima edizione di Italia's Got Talent , lo show prodotto da Fremantle Italia: quest'anno, al tavolo siederanno la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame , social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi ... Disney+ annuncia giuria e conduttori della prossima edizione di Italia's Got Talent Disney+ ha annunciato la giuria della prossima edizione di Italia's Got Talent , lo show prodotto da Fremantle Italia: quest'anno, al tavolo siederanno la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame , social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi ... Disney + svela i giudici di Italia's Got Talent: con Matano e Maionchi ci sono Elettra Lamborghini e Khaby Lame Disney+ ha annunciato la giuria della prossima edizione di Italia's Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia per la prima volta non su Sky: quest'anno, al tavolo siederanno la cantante Elettra Lamborghini e il torinese Khaby Lame, social media star di ... Disney+ ha svelato i nomi dei membri della giuria e dei conduttori della prossima edizione diTalent , lo show prodotto da Fremantle: quest'anno, al tavolo siederanno la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame , social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi ...Disney+ ha annunciato la giuria della prossima edizione diTalent , lo show prodotto da Fremantle: quest'anno, al tavolo siederanno la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame , social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi ...Disney+ ha annunciato la giuria della prossima edizione diTalent, lo show prodotto da Fremantleper la prima volta non su Sky: quest'anno, al tavolo siederanno la cantante Elettra Lamborghini e il torinese Khaby Lame, social media star di ... Tutti pazzi per Italia's got talent, da domani a martedì i casting ad Avellino Virgilio