Italia-India | Meloni attesa da Modi | focus su Difesa | guerra Ucraina sullo sfondo**

(Di martedì 28 febbraio 2023) Nuova Delhi, 28 feb. (Adnkronos) - Doppia trasferta asiatica per la premier Giorgiaine negli Emirati Arabi per una missione fondamentale soprattutto sul piano degli accordi commerciali e strategici. Il 2 marzo la presidente del Consiglio, accompagnata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e da una delegazione d'affari che il sito del governono definisce "di alto livello", sarà ricevuta a Nuova Delhi dal primo ministro Narendra. Un faccia a faccia, quello tra i due leader, che segue l'incontro avvenuto a novembre scorso a Bali a margine del G20. L'ultima visita di un premier italiano nella capitalena risale al 2018: a quel tempo l'inquilino di Palazzo Chigi era Paolo Gentiloni e Italia eprovavano a riallacciare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gg_mascio : @Adnkronos Di chi .... dell'Italia o dell'India ? Mi auguro dell'Italia, ma non ci credo. - EscaEsca4 : RT @Animalistiitaly: Il porcellino d'india che vedete in foto in #Perù si chiama #cuy e purtroppo è un 'piatto prelibato'. Abbiamo segnalat… - ItalianPolitics : Non solo Leonardo, tutti gli affari in cantiere tra Italia e India - Startmag - Adnkronos : Italia-India, amb Armellini: 'visita Meloni può segnare cambio di rotta' . #Adnkronos - Reemul64 : RT @Animalistiitaly: Il porcellino d'india che vedete in foto in #Perù si chiama #cuy e purtroppo è un 'piatto prelibato'. Abbiamo segnalat… -

Usciamo vincenti da questa crisi" queste le dichiarazioni del Presidente di FederPetroliMichele Marsiglia per il viaggio che porterà il Presidente del Consiglio in visita ine negli ...Il segretario di Stato Antony Blinken è in missione nei paesi dell'ex Urss e in. Ad Astana ...46 Il conduttore russo Soloviov attacca l', "bastardi" 16:19 Putin promulga la legge per la ......mondiali sono aumentate del 60% rispetto ai livelli del 1990 e i soli due Paesi Cina e, le ... Leggi Anche dal blog diNostra Perché inserire l'ambiente in Costituzione non è stato efficace: ...

Non solo Leonardo, tutti gli affari in cantiere tra Italia e India Start Magazine

Dopo il grande successo avuto nel 2022 - anno di lancio del programma NBA Basketball School in Italia - la National Basketball Association (NBA) attraverso la licenziataria esclusiva ...Marsiglia: "La visita è un rafforzamento della nostra industria e un consolidamento fondamentale in questo momento storico per la nostra Eni".