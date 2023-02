Italia ed Europa, ecco dove (e come) amano viaggiare le donne (Di martedì 28 febbraio 2023) Si avvicina la Giornata Internazionale della Donna e per l’occasione la travel company digitale Tramundi fornisce un ritratto delle viaggiatrici di oggi. Il tour operator ha, infatti, ha analizzato le prenotazioni negli ultimi 12 mesi per conoscere abitudini e tendenze. E ha così scoperto una dimestichezza con valigie e macchine fotografiche superiore a quella degli uomini. Da sole o in coppia, le donne amano viaggiare tanto che gli acquisti sono superiori a quelli del sesso maschile. Secondo le rilevazioni, infatti, il 61% delle prenotazioni è gestito da una donna e il 63% del totale dei cosiddetti Solo Travelers è donna. “Per molti secoli partire all’avventura è stato un affare da uomini – spiega Alberto Basso, General Manager di Tramundi – e i viaggi delle donne sono stati mal visti se non addirittura proibiti, ... Leggi su funweek (Di martedì 28 febbraio 2023) Si avvicina la Giornata Internazionale della Donna e per l’occasione la travel company digitale Tramundi fornisce un ritratto delle viaggiatrici di oggi. Il tour operator ha, infatti, ha analizzato le prenotazioni negli ultimi 12 mesi per conoscere abitudini e tendenze. E ha così scoperto una dimestichezza con valigie e macchine fotografiche superiore a quella degli uomini. Da sole o in coppia, letanto che gli acquisti sono superiori a quelli del sesso maschile. Secondo le rilevazioni, infatti, il 61% delle prenotazioni è gestito da una donna e il 63% del totale dei cosiddetti Solo Travelers è donna. “Per molti secoli partire all’avventura è stato un affare da uomini – spiega Alberto Basso, General Manager di Tramundi – e i viaggi dellesono stati mal visti se non addirittura proibiti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Non vogliamo più assistere al dramma della morte di poveri innocenti vittime dei trafficanti di esseri umani. Non è… - Adnkronos : In Italia è allarme crisi idrica ma non si fermano gli sprechi: è il Paese che consuma più acqua in Europa. ?? Non… - IratxeGarper : Oggi grande giornata di democrazia e partecipazione con un forte sguardo al futuro di cui siamo davvero fieri ???? C… - RosaPastore14 : @ChristianConte_ @to_cassandra @1151stess @TomasettiMarco @GiuseppeConteIT Il costo delle materie prime è aumentato… - Massharry2 : Altroché una carezza in volto. Sberle sonanti se in Europa non porti daydreaming e non canti in Italia la cover.… -